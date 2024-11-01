ВЦИОМ: На выборах президента США россияне проголосовали бы за Трампа
Если бы граждане России имели право голоса в США, то на предстоящих 5 ноября выборах американского президента большинство из них отдали бы предпочтение Дональду Трампу. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса, результаты которого опубликованы на сайте центра, за республиканца Трампа готовы проголосовать 40% россиян. Что касается представительницы Демократической партии Камалы Харрис, то ей выразили поддержку только 8% опрошенных.
Отмечается, что за 20 лет интерес к выборам президента США в России вырос более чем в два раза. Если в 2004 году за ними следили 5% россиян, то в 2024-м уже 11%. При этом число тех, кого вовсе не интересуют выборы американского президента, снизилось с 60% до 39%.
На вопрос о чистоте президентских выборов в США из 1600 опрошенных ВЦИОМ россиян 52% считают, что они скорее пройдут «нечестно, с серьёзными нарушениями».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в попытках вмешаться в американские выборы, отметив, что подобных заявлений будет очень много по мере приближения дня голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru