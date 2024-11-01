ВЦИОМ: На выборах президента США россияне проголосовали бы за Трампа

Согласно данным опроса, результаты которого опубликованы на сайте центра, за республиканца Трампа готовы проголосовать 40% россиян. Что касается представительницы Демократической партии Камалы Харрис, то ей выразили поддержку только 8% опрошенных.

Отмечается, что за 20 лет интерес к выборам президента США в России вырос более чем в два раза. Если в 2004 году за ними следили 5% россиян, то в 2024-м уже 11%. При этом число тех, кого вовсе не интересуют выборы американского президента, снизилось с 60% до 39%.

На вопрос о чистоте президентских выборов в США из 1600 опрошенных ВЦИОМ россиян 52% считают, что они скорее пройдут «нечестно, с серьёзными нарушениями».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в попытках вмешаться в американские выборы, отметив, что подобных заявлений будет очень много по мере приближения дня голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

