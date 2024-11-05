Трамп готов признать поражение на выборах при условии честности процесса
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что будет готов признать свое поражение на выборах, если посчитает, что проиграл «честно».
Об этом он заявил после того, как проголосовал на избирательном участке в Палм-Бич, отвечая на вопрос о своей готовности признать результаты выборов. Видеоролик доступен на канале The Times and The Sunday Times в YouTube.
Трамп подчеркнул, что процесс выборов в США слишком сложен и заявил о необходимости использовать бумажные бюллетени, утверждая, что альтернативные методы, такие как почтовое голосование, поддерживаются в основном демократами.
По данным NBC News, более 80 млн американцев уже приняли участие в досрочном голосовании и голосовании по почте, передает «Радиоточка НСН».
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