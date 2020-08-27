США вводят санкции против российского разработчика вакцины от коронавируса
США ввели санкции против российских НИИ, которые, в том числе, разрабатывают вакцину от коронавируса. В России недоумевают по этому поводу, надеются, что санкционная горячка спадет и уверяют в безопасности своей вакцины
США ввели санкции в отношении пяти российских НИИ, в том числе против Центрального научно-исследовательского института №48 Минобороны РФ.
Он известен как один из разработчиков первой вакцины от коронавируса.
Поводом для введения ограничительных мер стали обвинения НИИ в разработке биологического и химического оружия, передает Ura.ru.
По сообщению министерства торговли США, под санкции попали также НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, НИИ в Екатеринбурге и государственный НИИ органической химии и технологии, пишет "Свободная пресса".
Посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на санкции американских властей против нескольких российских научно-исследовательских институтов (НИИ) призвал Вашингтон «прекратить искать проблемы там, где их нет» и призвал их дать разъяснение по этим обвинениям, назвав их «беспочвенными». Заявление дипломата приводится на странице дипломатического представительства в соцсети «ВКонтакте».
По словам Антонова, позиция американцев вызывает недоумение, тем более что доказательства не приведены, а формулировки – размытые. Российский посол также напомнил, что в 2017 году ОЗХО подтвердила полное уничтожение запасов химоружия в России.
Дипломат подчеркнул, что сейчас существенные запасы боевых отравляющих веществ есть только в США, и призвал Вашингтон не затягивать с их уничтожением.
Ранее член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил о надежде, что «здравый смысл победит» в вопросе с антироссийскими санкциями. Он отметил, что в Европе работают принципы «что скажет дядя за океаном» и атлантическая солидарность, которую «они не очень понимают, как применить в этом случае – то ли вместе идти на отмену санкций, то ли дружно держаться их выполнения».
«Пандемия, конечно, подталкивает Европу к снятию санкций. Тем более, что они видят протянутую ладонь с нашей стороны – мы помогаем и готовы к дальнейшему наращиванию помощи. Мы исходим из простого тезиса – пандемия это общечеловеческая проблема и закрываясь у себя дома, не сотрудничая в создании вакцины, обмене опытом, справиться с этой бедой не возможно. А санкции, особенно которые касаются фармацевтической отрасли, очевидно, бьют по решению этой задачи. Мой прогноз такой, что количество здравомыслящих политиков, которые будут требовать отмены санкций в Европе, будет нарастать»,- сказал Морозов.
В среду руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politico заявил, что США не стали бы использовать российскую вакцину от коронавируса. Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина в эфире НСН сказала, что нет поводов не верить в качество российской вакцины от коронавируса.
«Не доверять качеству вакцины нет оснований», - заявила Драпкина. Она пояснила, что российская вакцина получена биотехнологическим путем, в ней не используется патогенный для человека вирус. Вакцина включает в себя белок, который активирует иммунитет.
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