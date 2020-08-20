Эксперт рассказал об ограничениях при вакцинации

Второй момент – наличие аллергической реакции и прием препаратов человеком. Нужно учитывать и его исходное состояние на момент прививки, вакцинирование рекомендуется только в неболезненном состоянии, добавил Викулов

Он рассказал, что есть регламент применения вакцин, где прописаны абсолютные противопоказания от всех вакцин. Вопрос о сочетаемости лекарств и прививки должен решаться иммунологом, который проводит прививку, сказал он.

Решения о массовой вакцинации в России еще не принималось. «Вакцинация от коронавируса нового типа не проводится, не разрешена и нет решения о массовой вакцинации от COVID-19», - заявил Викулов.

Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, что человечество находится перед глобальным кризисом.

