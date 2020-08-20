Эксперт рассказал об ограничениях при вакцинации
По словам директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врача-инфекциониста, иммунолога и аллерголога Георгия Викулова, вакцинироваться можно здоровым людям, не имеющим аллергии и реакций на вакцины.
С осторожностью надо вводить вакцины, если были реакции на ведение вакцин в прошлом. рассказал в эфире НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов.
Второй момент – наличие аллергической реакции и прием препаратов человеком. Нужно учитывать и его исходное состояние на момент прививки, вакцинирование рекомендуется только в неболезненном состоянии, добавил Викулов
Он рассказал, что есть регламент применения вакцин, где прописаны абсолютные противопоказания от всех вакцин. Вопрос о сочетаемости лекарств и прививки должен решаться иммунологом, который проводит прививку, сказал он.
Решения о массовой вакцинации в России еще не принималось. «Вакцинация от коронавируса нового типа не проводится, не разрешена и нет решения о массовой вакцинации от COVID-19», - заявил Викулов.
Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, что человечество находится перед глобальным кризисом.
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