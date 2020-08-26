В России создают комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса

Российские ученые работают над разработкой уникальной вакцины, которая должна защитить сразу от гриппа и коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто, сообщает РЕН ТВ.

Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

По его словам, над созданием вакцины работает одновременно несколько групп специалистов.

Сейчас препарат находится в начальной стадии разработки. Ему предстоят тесты на животных, затем клинические испытания.

Ранее в среду мэр Сергей Собянин сообщил о старте пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса COVID-19. Москвичи смогут принять участие в ее тестировании. Исследование пройдет на базе городских медицинских учреждений.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусГриппВакцина
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