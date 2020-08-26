США заявили, что не станут использовать российскую вакцину от COVID-19
США не стали бы использовать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politico.
«Мы не будем принимать [результаты] иностранных испытаний от России. <...> У нас есть протоколы [американского] Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которых мы будем придерживаться. <...> Очевидно, что у нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать. Российские испытания... я бы не стал принимать эту вакцину», - сказал он.
Медоуз также отметил, что надеется на создание американской вакцины от COVID-19 к осени нынешнего года, передает РИА Новости. По его словам, сейчас идет третий этап испытаний вакцин. Скорее всего, к осени появятся доказательства эффективности и безопасности хотя бы одной из них.
Ранее в среду, 26 августа, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 27 стран выразили готовность купить российскую вакцину от коронавируса, пишет "Свободная пресса". По ее словам, к России обратились в том числе Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.
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