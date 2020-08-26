США заявили, что не станут использовать российскую вакцину от COVID-19

США не стали бы использовать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politico.

«Мы не будем принимать [результаты] иностранных испытаний от России. <...> У нас есть протоколы [американского] Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которых мы будем придерживаться. <...> Очевидно, что у нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать. Российские испытания... я бы не стал принимать эту вакцину», - сказал он.