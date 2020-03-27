«Здравый смысл победит». Сенатор Морозов об отмене антироссийских санкций
Член комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН рассказал, как коронавирус может повлиять на отмену европейских санкций против России.
Глава германо-российской группы в бунденстаге, депутат партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил о необходимости немедленно и полностью отменить антироссийские санкции. По его словам, они противоречат декларации ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с пандемией коронавируса.
Член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил о надежде, что «здравый смысл победит» в вопросе с антироссийскими санкциями.
«Пандемия, конечно, подталкивает Европу к снятию санкций. Тем более, что они видят протянутую ладонь с нашей стороны – мы помогаем и готовы к дальнейшему наращиванию помощи. Мы исходим из простого тезиса – пандемия это общечеловеческая проблема и закрываясь у себя дома, не сотрудничая в создании вакцины, обмене опытом, справиться с этой бедой не возможно. А санкции, особенно которые касаются фармацевтической отрасли, очевидно, бьют по решению этой задачи. Мой прогноз такой, что количество здравомыслящих политиков, которые будут требовать отмены санкций в Европе, будет нарастать»,- сказал Морозов.
Однако, он отметил, что в Европе работают принципы «что скажет дядя за океаном» и атлантическая солидарность, которую «они не очень понимают, как применить в этом случае – то ли вместе идти на отмену санкций, то ли дружно держаться их выполнения».
«Другими словами, тенденция такова - там понимают, что санкции это глупость, что их надо отменять, но пока принципы атлантической солидарности и «держать фасон» преобладают над здравым смыслом. Но у меня ощущение, что здравый смысл победит, потому что слишком велика проблема и слишком она опасна для человечества. Поэтому, в конце концов, европейцы могут пойти на отмену санкций даже вопреки мнению Вашингтона», - пояснил собеседник НСН.
Он также отметил, что для отмены санкций необходима инициатива одной-двух сильных европейских стран.
«Если представить, что две такие страны как Германия и Италия дружно и на уровне своих парламентов, своего политического руководства примут такие решения, то, мне кажется, с ними будет очень трудно в этой части спорить. Я не предвижу односторонней отмены санкций, но они могут оказать очень мощное давление - тех же Германии, Франции достаточно было бы, чтобы запустить этот процесс, остальные подстроятся», - заключил член Совфеда.
Напомним, 25 марта глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о необходимости солидарности и взаимовыручки между странами в условиях угрозы здоровью людей из-за коронавируса. «Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — считает депутат бунденстага Шлунд.
Ранее с инициативой об отмене санкций в связи с пандемией коронавируса выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам мир вступил в период «солидарности, а не изоляции», а санкционная политика мешает ряду стран в борьбе с COVID-19. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев в беседе с НСН заявил, что США и их союзники не услышат призыв генсека ООН.
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