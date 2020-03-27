«Здравый смысл победит». Сенатор Морозов об отмене антироссийских санкций

Глава германо-российской группы в бунденстаге, депутат партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил о необходимости немедленно и полностью отменить антироссийские санкции. По его словам, они противоречат декларации ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с пандемией коронавируса.

Член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил о надежде, что «здравый смысл победит» в вопросе с антироссийскими санкциями.

«Пандемия, конечно, подталкивает Европу к снятию санкций. Тем более, что они видят протянутую ладонь с нашей стороны – мы помогаем и готовы к дальнейшему наращиванию помощи. Мы исходим из простого тезиса – пандемия это общечеловеческая проблема и закрываясь у себя дома, не сотрудничая в создании вакцины, обмене опытом, справиться с этой бедой не возможно. А санкции, особенно которые касаются фармацевтической отрасли, очевидно, бьют по решению этой задачи. Мой прогноз такой, что количество здравомыслящих политиков, которые будут требовать отмены санкций в Европе, будет нарастать»,- сказал Морозов.

Однако, он отметил, что в Европе работают принципы «что скажет дядя за океаном» и атлантическая солидарность, которую «они не очень понимают, как применить в этом случае – то ли вместе идти на отмену санкций, то ли дружно держаться их выполнения».