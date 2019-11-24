США vs «Северный поток-2»

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что это далеко не первые угрозы США в адрес всех задействованных в проекте сторон, но обращать на них внимание не следует.

«США очень умело порождают инфоповоды, за которыми ничего нет. Ситуация, при которой американские политики обещают ввести санкции, но каких-либо последствий их заявления не имеют, выглядит абсурдно. США мнят себя «капитаном» на «корабле Земля», часто угрожают другим членам команды пистолетом, но те только кивают в ответ, после чего довольный капитан уходит в свою каюту пить виски, и на этом всё заканчивается», - образно обрисовал ситуацию собеседник НСН.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что экологическая революция в Европе, инициированная Германией, заставляет страны участвовать в строительстве «Северного потока-2». В качестве примера он привел Данию, которая некоторое время блокировала проведение работ, по затем отказалась от этих планов.

«От Германии идет сейчас вся эта новая экологическая революция в Европе. Германия действительно давит на своих соседей, что нужно собирать российские соглашения, что надо как можно скорее отказываться от угля, от нефти. И тогда газ становится единственным транзитным энергоносителем, который может обеспечить рост промышленности и экономики в Европе. Это самый главный аргумент для Nord Stream 2. Я думаю, что этим пользовались. И датчане поняли, что когда-нибудь этот самый газ им тоже будет нужен и отказались от политических тормозов и нажима США», - рассказал Рар.