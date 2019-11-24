США vs «Северный поток-2»
Эксперты в эфире НСН пояснили причины провальной санкционной политики США против российского «Северного потока-2».
Конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш, сообщает издание Defense News.
Именно такое «окно возможностей» нашли в США, чтобы противостоять завершению российского газопровода, большая часть которого уже построена.
В США убеждены, что принятые меры окажут давление на занятые на газопроводе строительные фирмы и вынудят их отказаться от работы над проектом под угрозой закрытия компаний, отмечают Известия.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что это далеко не первые угрозы США в адрес всех задействованных в проекте сторон, но обращать на них внимание не следует.
«США очень умело порождают инфоповоды, за которыми ничего нет. Ситуация, при которой американские политики обещают ввести санкции, но каких-либо последствий их заявления не имеют, выглядит абсурдно. США мнят себя «капитаном» на «корабле Земля», часто угрожают другим членам команды пистолетом, но те только кивают в ответ, после чего довольный капитан уходит в свою каюту пить виски, и на этом всё заканчивается», - образно обрисовал ситуацию собеседник НСН.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что экологическая революция в Европе, инициированная Германией, заставляет страны участвовать в строительстве «Северного потока-2». В качестве примера он привел Данию, которая некоторое время блокировала проведение работ, по затем отказалась от этих планов.
«От Германии идет сейчас вся эта новая экологическая революция в Европе. Германия действительно давит на своих соседей, что нужно собирать российские соглашения, что надо как можно скорее отказываться от угля, от нефти. И тогда газ становится единственным транзитным энергоносителем, который может обеспечить рост промышленности и экономики в Европе. Это самый главный аргумент для Nord Stream 2. Я думаю, что этим пользовались. И датчане поняли, что когда-нибудь этот самый газ им тоже будет нужен и отказались от политических тормозов и нажима США», - рассказал Рар.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН высказал мнение, что «Северному потоку – 2» в силу его готовности на 80% уже не угрожают какие-либо ограничения.
«"Северный поток – 2" де-факто уже случился. Спорить здесь, мне кажется, бесполезно и, никакие санкции его ограничить не смогут. Думаю, никто вводить их и не планирует, так как проект уже реализован более чем на 80%, через 1-2 месяца подводная часть будет уложена полностью. Поэтому считаю, что санкции не грозят», - заключил собеседник НСН.
Напомним, «Северный поток - 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии для обеспечения прямых поставок газа в Европу.
Ранее НСН сообщила, что «Газпром» окончил сварочные работы на линейной части газопровода, которая находится в России, для поставок газа в «Северный поток – 2». В настоящий момент строительство "Северного потока - 2" находится на стадии завершения.
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