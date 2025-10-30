При атаке дрона на «Мираторг» в Брянской области пострадал сотрудник

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию агропромышленного холдинга «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки пострадал сотрудник предприятия — мужчина получил травмы и контузию. Глава региона добавил, что пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Мирный житель погиб при ударе украинского дрона в Брянской области

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

