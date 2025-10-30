Захарова: Диалог с Японией возможен только после отказа от антироссийского курса

Путь к возобновлению диалога между Россией и Японией откроется лишь в случае, если Токио откажется от антироссийского курса, направленного на нанесение ущерба Москве и ее гражданам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, именно недружественная линия, выбранная японским руководством, привела двусторонние отношения в тупик.

Готовьте 60 тысяч: У россиян появился шанс на прямые авиарейсы с Японией

При этом дипломат подчеркнула, что инициатором разрыва сотрудничества стала японская сторона.

ахарова также с иронией отметила, что вопросы о позиции Москвы в отношении Японии и нового премьер-министра Санаэ Такаити на брифинге задавали не представители японских СМИ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЯпонияМИД РФМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры