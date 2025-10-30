Захарова: Диалог с Японией возможен только после отказа от антироссийского курса

Путь к возобновлению диалога между Россией и Японией откроется лишь в случае, если Токио откажется от антироссийского курса, направленного на нанесение ущерба Москве и ее гражданам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, именно недружественная линия, выбранная японским руководством, привела двусторонние отношения в тупик.