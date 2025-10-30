«На мой взгляд, давно нужно было лицензировать, и надо делать следующий шаг, допускать этот инструмент в экономическую жизнь, ведь последняя статистика говорит о том, что Россия занимает первое место в Европе по количеству и суммам операций на криптовалютном рынке, Великобритания на втором. Объем оценивается в 340-370 миллиардов долларов. Правда, в мире мы уступаем арабским странам, Азии, США. Жизнь идет вперед, а Центробанк вообще не замечал раньше. Можно было собирать деньги от криптоопераций в виде налогов достаточно давно. Граждане тоже, получается участвуют в этом полуподпольно», - отметил собеседник НСН.

Эксперт подчеркнул, что с технологической точки зрения лицензирование и полная легализация рынка криптовалюты не представляет никаких проблем.

«Росфинмониторинг очень хорошо все это видит, знает, давно уже имеет инструментарий контроля и поддерживает легализацию. В целом, это сказки, которые нам много лет рассказывали о том, что криптовалютный мир непонятно как организован. Это четкий, понятный, прозрачный мир. Все остальные страны идут по пути его легализации. Этот механизм позволит привлечь в экономику достаточно большие ресурсы», - подчеркнул Припачкин.