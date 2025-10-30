Центробанк призвали к тотальной легализации рынка криптовалют
Государство и граждане только выиграют от полноценного включения крипты в экономику, заявил НСН президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин.
Государству следует полностью легализовать рынок криптовалюты, что принесет пользу экономике России и простым гражданам. Об этом НСН заявил президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин.
Центральный Банк РФ намерен разработать нормативную базу и легализовать деятельность сервисов по обмену криптовалюты, сообщил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин. По его словам, необходимо в кратчайшие сроки законодательно определить четкие правила работы пунктов, которые позволяют обменивать рубли на криптовалюту, и вывести их из «серой» зоны. Это позволит исключить возможность их использования для незаконных операций, в частности, финансирования терроризма.
«На мой взгляд, давно нужно было лицензировать, и надо делать следующий шаг, допускать этот инструмент в экономическую жизнь, ведь последняя статистика говорит о том, что Россия занимает первое место в Европе по количеству и суммам операций на криптовалютном рынке, Великобритания на втором. Объем оценивается в 340-370 миллиардов долларов. Правда, в мире мы уступаем арабским странам, Азии, США. Жизнь идет вперед, а Центробанк вообще не замечал раньше. Можно было собирать деньги от криптоопераций в виде налогов достаточно давно. Граждане тоже, получается участвуют в этом полуподпольно», - отметил собеседник НСН.
Эксперт подчеркнул, что с технологической точки зрения лицензирование и полная легализация рынка криптовалюты не представляет никаких проблем.
«Росфинмониторинг очень хорошо все это видит, знает, давно уже имеет инструментарий контроля и поддерживает легализацию. В целом, это сказки, которые нам много лет рассказывали о том, что криптовалютный мир непонятно как организован. Это четкий, понятный, прозрачный мир. Все остальные страны идут по пути его легализации. Этот механизм позволит привлечь в экономику достаточно большие ресурсы», - подчеркнул Припачкин.
По его словам, Центробанк должен признать, что эпоха государственной монополии на деньги кончилась.
«В определенной степени мы вернулись к эпохе частных денег, которые обеспечены не государством, а чем-то иным - доверием или какими-то другими активами. Простой пример. Всё, что связано с любыми бонусами, которые вам начисляются, это же тоже деньги фактически. Когда вы летаете «Аэрофлотом», получаете милю, это деньги авиакомпании, которые обеспечены товарами, услугами. Фактически любой кэшбэк или программа лояльности, это деньги компаний. ЦБ должен просто принять этот факт», - заключил Юрий Припачкин.
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин также заявил, что при условии создания легального и прозрачного пространства для криптовалютных операций, соответствующие международные расчёты могут получить значительное развитие в рамках установленных стандартов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с июля 2024 по июнь 2025 года в Россию поступило криптовалют на е $376,3 млрд. Такую оценку дала аналитическая компания Chainalysis. Объем поступлений вырос на 47% по отношению к предыдущему отчетному году.
