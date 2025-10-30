Русский национальный балет «Кострома» впервые представил шоу в Пекине
Русский национальный балет «Кострома» впервые выступил в Пекине с программой «Национальное Шоу России». Премьера состоялась на сцене центра исполнительских искусств «Тяньцао» и вызвала у китайской публики бурные аплодисменты, сообщает РИА Новости.
Постановка рассказала зрителям историю России — от призвания варягов до образования современной Федерации. Особый восторг у публики вызвали сложные хореографические элементы и традиционные танцевальные присядки. После финала артисты получили продолжительные овации.
Советник-посланник посольства РФ в Китае Наталья Степкина выразила надежду, что спектакль поможет китайской аудитории глубже познакомиться с российской культурой. Автор и президент коллектива Елена Царенко отметила, что искусство служит мощным инструментом межкультурного диалога.
Выступление прошло в рамках международного культурно-образовательного проекта «Танцевальная увертюра мира» в странах БРИКС. Помимо концерта, российские и китайские артисты провели обменные мастер-классы по народным танцам в Пекинской академии танца, передает «Радиоточка НСН».
