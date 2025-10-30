СМИ: Пентагон готовит силы нацгвардии к подавлению беспорядков к 2026 году

Пентагон распорядился подготовить к 1 января 2026 года силы быстрого реагирования, сформированные из военнослужащих национальной гвардии США, для возможного подавления гражданских беспорядков. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы.

Согласно материалам, тысячи нацгвардейцев в ближайшие месяцы пройдут специальную подготовку по действиям в условиях массовых протестов. Ведомство планирует обучить и оснастить подразделения необходимыми средствами для обеспечения внутренней безопасности.

Трамп поручил создать постоянные силы быстрого реагирования на беспорядки в США

Общая численность формируемых сил составит около 23,5 тысячи военнослужащих из всех 50 штатов и трех территорий США, за исключением округа Колумбия.

В конце августа президент Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обеспечить готовность национальной гвардии к реагированию на беспорядки и создать постоянные силы быстрого реагирования, способные оперативно действовать по всей стране. С лета Трамп активно использует федеральные силовые структуры в крупных городах — Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Чикаго, Мемфисе и Портленде, что неоднократно вызывало судебные споры и признания таких мер незаконными со стороны окружных судей, передает «Радиоточка НСН».

