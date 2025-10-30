СМИ: Пентагон готовит силы нацгвардии к подавлению беспорядков к 2026 году
Пентагон распорядился подготовить к 1 января 2026 года силы быстрого реагирования, сформированные из военнослужащих национальной гвардии США, для возможного подавления гражданских беспорядков. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы.
Согласно материалам, тысячи нацгвардейцев в ближайшие месяцы пройдут специальную подготовку по действиям в условиях массовых протестов. Ведомство планирует обучить и оснастить подразделения необходимыми средствами для обеспечения внутренней безопасности.
Общая численность формируемых сил составит около 23,5 тысячи военнослужащих из всех 50 штатов и трех территорий США, за исключением округа Колумбия.
В конце августа президент Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обеспечить готовность национальной гвардии к реагированию на беспорядки и создать постоянные силы быстрого реагирования, способные оперативно действовать по всей стране. С лета Трамп активно использует федеральные силовые структуры в крупных городах — Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Чикаго, Мемфисе и Портленде, что неоднократно вызывало судебные споры и признания таких мер незаконными со стороны окружных судей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова: Диалог с Японией возможен только после отказа от антироссийского курса
- Суд приговорил двоих мужчин к тюрьме за подготовку теракта в Курской области
- Центробанк призвали к тотальной легализации рынка криптовалют
- СМИ: Пентагон готовит силы нацгвардии к подавлению беспорядков к 2026 году
- Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму
- Митя Фомин признался, что относится к Хэллоуину как к поводу напиться
- Брат Максима Галкина подал в суд на Life за клевету
- В Белгороде установили девять новых модульных укрытий
- Родителям назвали плюс «шведского стола» для школьников
- Сомнолог назвал четыре способа не уснуть после бессонной ночи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru