СМИ: Пентагон готовит силы нацгвардии к подавлению беспорядков к 2026 году

Пентагон распорядился подготовить к 1 января 2026 года силы быстрого реагирования, сформированные из военнослужащих национальной гвардии США, для возможного подавления гражданских беспорядков. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы.

Согласно материалам, тысячи нацгвардейцев в ближайшие месяцы пройдут специальную подготовку по действиям в условиях массовых протестов. Ведомство планирует обучить и оснастить подразделения необходимыми средствами для обеспечения внутренней безопасности.