«Газпром» закончил сварочные работы на российской территории для «Северного потока-2»

"Газпром" окончил сварочные работы на линейной части газопровода, которая находится в России, для поставок газа в "Северный поток - 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение корпорации.

По данным агентства, это был участок длиной около 880 км. В настоящий момент сварка завершена, теперь на очереди пусконаладочные работы, готовятся отправная компрессорная станция, - сообщает пресс-служба "Газпрома". Данные работы предполагают, что линейная часть газопровода будет введена в эксплуатацию уже в этом году. Работы проведены в Северо-Западном регионе РФ.

В настоящий момент строительство "Северного потока - 2" находится на стадии завершения, проект готов более чем на 80%. Известно, что работы планируют завершить уже в конце этого года. После получения от Дании разрешения на прокладку газопровода через ее территорию "Газпрому" необходимо еще около пяти недель на строительство, - об этом ранее сообщал руководитель компании Алексей Миллер.

