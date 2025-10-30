Средства ПВО сбили 24 украинских дрона над шестью регионами страны

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака произошла 30 октября в промежутке с 15:00 до 20:00. Основной удар пришелся на Белгородскую область, где были сбиты 14 дронов. Ещё пять беспилотников уничтожили над Брянской областью, два — над Калужской, по одному — над Курской, Тульской областями и Республикой Крым.

Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью и Крымом

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

