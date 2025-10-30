Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму
Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
30 октября крымский оператор связи «Волна» со ссылкой на РКН сообщил о частичных ограничениях работы Telegram и WhatsApp в Крыму и на юге России.
В сообщении указывалось, что меры якобы связаны с борьбой с мошенничеством, вымогательством и вовлечением граждан в диверсионную и террористическую деятельность.
Позже «Волна» уточнила, что опубликованные данные не означают блокировку иностранных мессенджеров. По словам оператора, сбой в работе Telegram носил временный характер и был связан с техническими причинами, передает «Радиоточка НСН».
