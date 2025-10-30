Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

30 октября крымский оператор связи «Волна» со ссылкой на РКН сообщил о частичных ограничениях работы Telegram и WhatsApp в Крыму и на юге России.