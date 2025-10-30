Новые санкции ЕС против российских дипломатов касаются и членов их семей
Обязанность российских дипломатов уведомлять о поездках по территории Европейского союза теперь распространяется и на членов их семей. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер в беседе с РИА Новости.
По ее словам, требование действует для родственников аккредитованных дипломатов, консульских сотрудников, а также административно-технического и обслуживающего персонала российских представительств, отмечает издание «Профиль».
Исключение сделано только для несовершеннолетних детей и членов семьи, которые не проживают с дипломатом постоянно.
Ограничение введено в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, утвержденного 23 октября. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее отметила, что новые меры направлены на усиление контроля за перемещениями российских представителей внутри Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
