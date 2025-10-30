Новые санкции ЕС против российских дипломатов касаются и членов их семей

Обязанность российских дипломатов уведомлять о поездках по территории Европейского союза теперь распространяется и на членов их семей. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер в беседе с РИА Новости.

По ее словам, требование действует для родственников аккредитованных дипломатов, консульских сотрудников, а также административно-технического и обслуживающего персонала российских представительств, отмечает издание «Профиль».