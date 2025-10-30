Чайкина также поделилась, что в ноябре представит первый мини-альбом за пять лет, в котором будет фит с «легендарным артистом», имя которого пока остается загадкой.

«В ноябре у меня выйдет мини-альбом. Я наконец-то спустя пять лет выпущу что-то помимо синглов. Это будет сборник самых важных произведений, которые я написала за последние полтора года. Параллельно я начала делать еще новую музыку. Совсем скоро выйдет сингл из нового альбома. Это фит с легендарным артистом, но я пока не буду раскрывать его имя. Рабочее название у композиции «Опять», но я не знаю, какое будет финальное название. Я написала песню дома. Артист, с котором будет фит, еле-еле успел записать вокал, так как находится в серьезном гастрольном графике. Я сейчас все свожу, соединим это с живыми барабанами. Получится очень классный рокешный трек», — поделилась Чайкина на мероприятии музыкального сервиса «Звук» «Сила Звука».

Ранее Чайкина и рок-группа «Три дня дождя» представили саундтрек к международной экшн-драме «Амура». Тогда солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов говорил, что перед исполнителями стояла задача сделать хорошую песню, подходящую к атмосфере сериала, потому в песню добавили азиатский вайб.

