И нашим и вашим. Почему ЕС не откажется от газа из США
Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН рассказал, почему европейцы решили не ограничиваться трубопроводным газом из России, хотя он - самый дешевый.
Депутат бундестага, представитель фракции «Левые» в немецком парламенте Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный природный газ (СПГ) из США. А в случае реализации американцами санкций против «Северного потока- 2», которыми Штаты не раз угрожали европейцам, Евросоюзу следует ответить аналогичными мерами в адрес Вашингтона.
Комментируя заявление немецкого депутата, Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что европейцы не откажутся от американского газа, если он будет конкурентоспособен.
«Европа выбирает тот путь, который более эффективен и дешев с точки зрения поставок. Поэтому, я убежден, что она не отметает и американский газ в том числе. Для Германии дешевле поставки по газопроводам, потому что "Газпром" дает самую лучшую цену по сравнению с любыми другими поставщиками. Кому-то, возможно, будет выгоднее сжиженный газ, причем не обязательно американский – это может быть газ с Ямала, Катара, Норвегии», - считает аналитик.
Он отметил, что сжиженный газ является наиболее перспективным направлением в будущем и, его объем будет только расти. Причем Россия так же планирует «многократно увеличить поставки сжиженного газа».
Касательно возможных санкций со стороны США, собеседник НСН высказал мнение, что «Северному потоку – 2» в силу его готовности на 80% уже не угрожают какие-либо ограничения.
«"Северный поток – 2" де-факто уже случился. Спорить здесь, мне кажется, бесполезно и, никакие санкции его ограничить не смогут. Думаю, никто вводить их и не планирует, так как проект уже реализован более чем на 80%, через 1-2 месяца подводная часть будет уложена полностью. Поэтому считаю, что санкции не грозят», - заключил собеседник НСН.
В Вашингтоне неоднократно говорили о желании начать поставки своего сжиженного природного газа в ЕС. Американские сенаторы разработали законопроекте об энергетической безопасности Европы, согласно которому вводятся санкции против компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока – 2». Документ якобы должен снизить зависимость европейских стран от поставок российского газа. Среди стран, которые выступают против проекта газопровода - Польша, Литва, Латвия, Эстония и Украина.
«Северный поток - 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии для обеспечения прямых поставок газа в Европу.
Ранее Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2» на своём континентальном шельфе. Датчане испугались судебных исков, которые бы непременно последовали после решения Копенгагена выдать разрешение на строительство аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу, рассказал в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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