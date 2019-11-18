И нашим и вашим. Почему ЕС не откажется от газа из США

Депутат бундестага, представитель фракции «Левые» в немецком парламенте Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный природный газ (СПГ) из США. А в случае реализации американцами санкций против «Северного потока- 2», которыми Штаты не раз угрожали европейцам, Евросоюзу следует ответить аналогичными мерами в адрес Вашингтона.

Комментируя заявление немецкого депутата, Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что европейцы не откажутся от американского газа, если он будет конкурентоспособен.

«Европа выбирает тот путь, который более эффективен и дешев с точки зрения поставок. Поэтому, я убежден, что она не отметает и американский газ в том числе. Для Германии дешевле поставки по газопроводам, потому что "Газпром" дает самую лучшую цену по сравнению с любыми другими поставщиками. Кому-то, возможно, будет выгоднее сжиженный газ, причем не обязательно американский – это может быть газ с Ямала, Катара, Норвегии», - считает аналитик.