Разделивший Европу. За и против «Северного потока-2» в ЕС
Эксперты НСН объясняют, почему строительство газопровода, который обеспечит Европу газом, разделил государства на сторонников и противников, и почему эта тема волнует даже музыкальных критиков.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предсказал возможные трудности с проектом «Северный поток — 2». По его мнению, процесс согласования решения бундестага с Еврокомиссией (ЕК) может быть непростым.
13 ноября немецкий парламент принял законопроект, выводящий отрезок строящегося трубопровода по российскому проекту из-под действия Газовой директивы Евросоюза. При этом Митрахович, отмечая предстоящие сложности с ЕК, уверен, что в среднесрочной перспективе затормозить этот процесс не получится благодаря позиции Берлина и его роли в ЕС.
Накануне Бундестаг принял законопроект о выводе «Северного потока – 2» из-под Газовой директивы ЕС.
В эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, почему так много проблем с трубопроводом именно у Германии.
«Немцы хотели исправить ситуацию наиболее простым путем: принять закон о том, что завершенным проект считается не тогда, когда последнюю трубу уложили, а когда последние деньги на нее выделили. Последние деньги на “Северный поток — 2” выделили до принятия вот этих поправок в Газовую доктрину. Для Германии тоже выгодно с экономической точки зрения, чтобы этот проект был принят. Чем больше приходит газа Германии — тем лучше. Там образуются всякие излишки, которые можно продавать в различные страны, и вообще вы становитесь крупным транзитером. Другое дело, что их депутаты часто не этими интересами руководствуются, а общими настроениями в ЕС, которые формируются во многом Соединенными Штатами и Брюсселем. Там, к сожалению, превалирует мнение, что российские газопроводы — это некая опасность, что это ненадежный поставщик, что это политический проект. Хотя мы им 50 лет поставляем газ, и никаких проблем никогда не было», — заявил Игорь Юшков.
При этом Дания, которая очень долго согласовывала строительство российского газопровода, в итоге его разрешила.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что главной причиной согласия Дании стала экологическая революция в Европе.
«От Германии идет сейчас вся эта новая экологическая революция в Европе. Германия действительно давит на своих соседей, что нужно собирать российские соглашения, что надо как можно скорее отказываться от угля, от нефти. И тогда газ становится единственным транзитным энергоносителем, который может обеспечить рост промышленности и экономики в Европе. Это самый главный аргумент для Nord Stream 2. Я думаю, что этим пользовались. И датчане поняли, что когда-нибудь этот самый газ им тоже будет нужен и отказались от политических тормозов и нажима США», - рассказал Рар.
12 ноября музыкальный критик Артемий Троицкий и экс-лидер «Движения в защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова провели пикет против строительства газопровода «Северный поток – 2» в Германии. Как признался НСН Троицкий, его волнуют экологические проблемы.
«Одна моя из претензий к «Nord Stream 2» заключается в том, что этот проект опасен в экологическом отношении. При чем, экологический вред наносится не только каким-то международным просторам, Балтийскому морю, но в первую очередь российской территории, с которой этот «Nord Stream 2» будет нырять. Это все мне крайне не нравится, поэтому совершенно искренне я поддержал Женю Чирикову в ее борьбе против «Nord Stream 2», - заключил собеседник НСН.
Накануне российский МИД призвал западные СМИ не политизировать строительство «Северного потока — 2», так как оно экономически выгодно и странам Европы. В начале недели эстонская газета Postimees призвала «переосмыслить сделку». Представители МИДа отметили, что среди авторов статьи нет ни одного эксперта в области энергетики. Также они заявили о полной уверенности реализации проекта, несмотря на попытки его дискредитировать.
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