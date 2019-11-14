Разделивший Европу. За и против «Северного потока-2» в ЕС

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предсказал возможные трудности с проектом «Северный поток — 2». По его мнению, процесс согласования решения бундестага с Еврокомиссией (ЕК) может быть непростым.

13 ноября немецкий парламент принял законопроект, выводящий отрезок строящегося трубопровода по российскому проекту из-под действия Газовой директивы Евросоюза. При этом Митрахович, отмечая предстоящие сложности с ЕК, уверен, что в среднесрочной перспективе затормозить этот процесс не получится благодаря позиции Берлина и его роли в ЕС.

Накануне Бундестаг принял законопроект о выводе «Северного потока – 2» из-под Газовой директивы ЕС.

В эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, почему так много проблем с трубопроводом именно у Германии.

«Немцы хотели исправить ситуацию наиболее простым путем: принять закон о том, что завершенным проект считается не тогда, когда последнюю трубу уложили, а когда последние деньги на нее выделили. Последние деньги на “Северный поток — 2” выделили до принятия вот этих поправок в Газовую доктрину. Для Германии тоже выгодно с экономической точки зрения, чтобы этот проект был принят. Чем больше приходит газа Германии — тем лучше. Там образуются всякие излишки, которые можно продавать в различные страны, и вообще вы становитесь крупным транзитером. Другое дело, что их депутаты часто не этими интересами руководствуются, а общими настроениями в ЕС, которые формируются во многом Соединенными Штатами и Брюсселем. Там, к сожалению, превалирует мнение, что российские газопроводы — это некая опасность, что это ненадежный поставщик, что это политический проект. Хотя мы им 50 лет поставляем газ, и никаких проблем никогда не было», — заявил Игорь Юшков.