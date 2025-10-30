Суд приговорил двоих мужчин к тюрьме за подготовку теракта в Курской области

Второй Западный окружной военный суд приговорил двух жителей Бурятии и Курганской областей к семи и девяти годам лишения свободы за подготовку террористического акта на газораспределительной станции в Курской области и попытку подрыва военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, осужденные признаны виновными по статье о приготовлении к теракту, совершенному организованной группой (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).

Суд назначил жителю Курганской области девять лет лишения свободы — три из них он проведет в тюрьме, а остальное время в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен год ограничения свободы. Житель Бурятии получил семь лет заключения с аналогичными условиями отбывания и сроком ограничения свободы на один год.

Следствие установило, что осенью 2023 года мужчины вступили в контакт с радикально настроенным лицом, а в июне 2024-го прибыли в Курскую область для организации теракта. При попытке извлечь из тайника взрывные устройства они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
