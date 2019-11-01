Бенефициары потока. Почему Дания разрешила строительство российского газопровода

Немецкое издание Die Welt назвало Украину и США победителями в коллизии вокруг газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в статье, посвященной решению Дании разрешить строительство газовой магистрали в своих территориальных водах. В ней отмечается, что Вашингтон сумел затянуть строительство газопровода, что дало Киеву преимущество в переговорах о продлении газового контракта с Россией, действие которого истекает 31 декабря 2019 года.



Иначе видит ситуацию ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В эфире НСН он объяснил, что датчане испугались судебных исков, которые бы непременно последовали после решения Копенгагена выдать разрешение на строительство аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу.

«Дальше Дания тянуть не могла, потому что ей угрожали иски, судебные процессы. Для них всё усугублялось тем, что они выдали разрешение для аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу — Baltic Pipe ("Балтийская труба" - НСН), и дальше оператор “Северного потока – 2” мог подавать в суд и обвинить их в коррупции. Потому что заявка от “Газпрома” была подана раньше, и можно было сказать, что они одобряют один газопровод и мешают реализации другого. Здесь могли начаться реальные уголовные дела. Датчане были в этом не заинтересованы, они и так, по сути, оказали услугу американцам — на них давили США, чтобы затянуть строительство “Северного потока – 2”. Поэтому я думаю, что это победа здравого смысла и закономерный исход всей этой истории с датским разрешением», — заметил аналитик.

В самой Германии также не склонны связывать решение Дании с США или Украиной. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что главной причиной согласия Дании стала экологическая революция в Европе.

«От Германии идет сейчас вся эта новая экологическая революция в Европе. Германия действительно давит на своих соседей, что нужно собирать российские соглашения, что надо как можно скорее отказываться от угля, от нефти. И тогда газ становится единственным транзитным энергоносителем, который может обеспечить рост промышленности и экономики в Европе. Это самый главный аргумент для Nord Stream 2. Я думаю, что этим пользовались. И датчане поняли, что когда-нибудь этот самый газ им тоже будет нужен и отказались от политических тормозов и нажима США», - рассказал Рар.

