Аналитик: Nord Stream 2 не успеет испугаться США
Эксперт в области энергетики в беседе с НСН оценил угрозы США наказать всех, кто имеет отношение к проекту «Северный поток — 2».
США угрожают «Северному потоку — 2». Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявили в американском сенате. В Вашингтоне проект считают политическим инструментом, с помощью которого Москва сможет влиять на Европу, пишет «Газета.ру».
Эксперты отмечают, что СП-2 нанесёт серьёзный удар по планам США, намеренным сбывать в Европе свой сланцевый природный газ.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что это далеко не первые угрозы США в адрес всех задействованных в проекте сторон, но обращать на них внимание не следует.
«США очень умело порождают инфоповоды, за которыми ничего нет. Ситуация, при которой американские политики обещают ввести санкции, но каких-либо последствий их заявления не имеют, выглядит абсурдно. США мнят себя «капитаном» на «корабле Земля», часто угрожают другим членам команды пистолетом, но те только кивают в ответ, после чего довольный капитан уходит в свою каюту пить виски, и на этом всё заканчивается», - образно обрисовал ситуацию собеседник НСН.
Эксперт напомнил, что в конце ноября истекает срок подачи возражений по поводу выданного Данией разрешения на строительство в её экономической зоне СП-2.
«После этого у компании Nord Stream 2 AG и её партнёров остаётся примерно четыре – пять недель, чтобы закончить строительство оставшегося участка длинной чуть менее 200 км. Представить себе, что США успеют ввести какие-либо санкции против подрядных организаций, реализующих СП-2, весьма сложно», - заключил Фролов.
Ранее НСН сообщила, что «Газпром» окончил сварочные работы на линейной части газопровода, которая находится в России, для поставок газа в «Северный поток – 2». В настоящий момент строительство "Северного потока - 2" находится на стадии завершения, проект готов более чем на 80%.
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