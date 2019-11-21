Аналитик: Nord Stream 2 не успеет испугаться США

США угрожают «Северному потоку — 2». Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявили в американском сенате. В Вашингтоне проект считают политическим инструментом, с помощью которого Москва сможет влиять на Европу, пишет «Газета.ру».

Эксперты отмечают, что СП-2 нанесёт серьёзный удар по планам США, намеренным сбывать в Европе свой сланцевый природный газ.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что это далеко не первые угрозы США в адрес всех задействованных в проекте сторон, но обращать на них внимание не следует.

«США очень умело порождают инфоповоды, за которыми ничего нет. Ситуация, при которой американские политики обещают ввести санкции, но каких-либо последствий их заявления не имеют, выглядит абсурдно. США мнят себя «капитаном» на «корабле Земля», часто угрожают другим членам команды пистолетом, но те только кивают в ответ, после чего довольный капитан уходит в свою каюту пить виски, и на этом всё заканчивается», - образно обрисовал ситуацию собеседник НСН.