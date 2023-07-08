США и Китай: взрывоопасные отношения
Пока США предупреждают Китай о зависимости страны от долларовых вливаний, политологи видят все больше поводов для роста конкуренции между странами и угроз – всему миру.
Президент США Джо Байден заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что китайская экономика зависит от западных инвестиций. Об этом сообщает агентство Reuters. Такое заявление Байден сделал после визита председателя КНР в Москву и его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в марте 2023 года. Президент США посоветовал Си Цзиньпину «быть осторожным».
Китай испытывает «колоссальные проблемы», заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома.
Отмечается, что американский президент выступил на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию.
«Байден переключился на Китай и сказал, что у страны "колоссальные проблемы"», — указано в сообщении.
При этом политик не стал вдаваться в детали.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил в пресс-центре НСН, что Китай может столкнуться с экономическими проблемами.
«Для Китая ситуация может быть сложной. Ведь не просто так на протяжении длительного времени они держали триллионы долларов в американских долговых бумагах. Они старались таким образом показать США, что заинтересованы в устойчивости американской валюты, сохранялись торговля и отношения. Весь прошлый год США разжигали Тайваньский кризис, могут исключить часть китайских товаров на американские рынки», - сказал Колташов.
США и Китай являются главными угрозами миру и существованию человечества, сказал в интервью журналу The Economist бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер.
Он высказал опасения, что противостояние Вашингтона и Пекина может привести к вооруженному столкновению. Текущее положение дел Киссинджер сравнил с ситуацией перед Первой мировой войной.
Бывший госсекретарь обратил внимание на отсутствие возможностей для политических уступок. Нарушение равновесия в отношениях США и Китая может иметь катастрофические последствия, предупредил он.
Состоявшийся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР вызвал разочарование, сказано в заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкла Маккола.
Он указал на «неудачи на переговорах» по некоторым ключевым для властей США проблемам, в том числе Тайвань, освобождение задержанных в КНР американцев, торговлю фентанилом и деятельность Пекина на Кубе.
В ходе визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена Пекин выдвинул ему «железобетонные требования», касающиеся равноправного диалога, объяснил в интервью НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
По его мнению, Блинкена могли попытаться «поучить жизни», как некоторых европейских политиков.
«За эти три дня риторика американцев менялась. В начале года в Китае научили европейских политиков жизни и как себя надо вести. Си Цзиньпин сказал, что встреча прошла в конструктивном ключе. Это означает, что за два дня, которые Блинкен находился в Китае, от него хорошенько потребовали, чтобы США прекратили вмешиваться во внутренние дела Китая и вообще говорить о некой «китайской угрозе», тем более в таких вопросах, как Тайвань, а также перешли от диктата условий в двусторонних отношениях на конструктивные, взаимовыгодные и равноправные отношения», - считает эксперт.
Официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил на брифинге, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку», продавая оружие острову. КНР призывает США прекратить продажу оружия Тайваню и любое военное взаимодействие с островом, а также выполнять обещание не поддерживать независимость Тайбэя. Тань Кэфэй отметил, что Народно-освободительная армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, поддержки стабильности в Тайваньском проливе.
Российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил опасения Запад на фоне сближения Москвы и Пекина.
«Запад не приемлет независимости. Сейчас происходит реальный крах колониального режима, эта эпоха заканчивается только сейчас. Конечно, происходит соединение двух невероятных гигантов, России и Китая. Запад истерит. Бог в помощь, ветер в руки, фэншуй в спину», - отметил он.
Ранее министерство иностранных дел Китая выразило протест из-за слов президента США Джо Байдена, назвавшего «диктатором» председателя КНР Си Цзиньпина. Как отметили в МИД КНР, слова Байдена «крайне безответственны» и нарушают дипломатический этикет. Кроме того, в Пекине назвали заявления президента США «серьезным посягательством на политическое достоинство Китая» и открытой провокацией, об этом сообщает РИА Новости.
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