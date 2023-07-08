США и Китай: взрывоопасные отношения

США и Китай являются главными угрозами миру и существованию человечества, сказал в интервью журналу The Economist бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер.

Он высказал опасения, что противостояние Вашингтона и Пекина может привести к вооруженному столкновению. Текущее положение дел Киссинджер сравнил с ситуацией перед Первой мировой войной.

Бывший госсекретарь обратил внимание на отсутствие возможностей для политических уступок. Нарушение равновесия в отношениях США и Китая может иметь катастрофические последствия, предупредил он.



Состоявшийся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР вызвал разочарование, сказано в заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкла Маккола.



Он указал на «неудачи на переговорах» по некоторым ключевым для властей США проблемам, в том числе Тайвань, освобождение задержанных в КНР американцев, торговлю фентанилом и деятельность Пекина на Кубе.