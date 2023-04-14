МВФ: рост экономики Китая приведет к росту цен на газ

Каммер отметил, что ЕС в прошлом году смог купить необходимые объемы природного газа, в том числе за счет сокращения поставок в Китай из-за пандемии коронавируса.

Оценивая ситуацию в Европе предстоящей зимой, он добавил, что определенный риск сохраняется.

Ранее ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

