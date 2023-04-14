МВФ: рост экономики Китая приведет к росту цен на газ

Темпы роста китайской экономики спровоцируют рост цен на газ, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, существует риск если восстановление Китая окажется динамичнее расчетов МВФ, то это окажет давление на общемировые цены на энергоресурсы.

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Каммер отметил, что ЕС в прошлом году смог купить необходимые объемы природного газа, в том числе за счет сокращения поставок в Китай из-за пандемии коронавируса.

Оценивая ситуацию в Европе предстоящей зимой, он добавил, что определенный риск сохраняется.

Ранее ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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