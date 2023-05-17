Джо Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином

Об этом американский лидер рассказал в ходе общения с журналистами в Белом доме, при этом он не стал раскрывать какие либо подробности грядущей встречи.

«В ближайшее время или нет, но мы встретимся», - сказал Байден.

Ранее Си Цзиньпин по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил о наличии точек соприкосновения у мирных планов Киева и Пекина, сообщает RT.

