Джо Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

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Об этом американский лидер рассказал в ходе общения с журналистами в Белом доме, при этом он не стал раскрывать какие либо подробности грядущей встречи.

«В ближайшее время или нет, но мы встретимся», - сказал Байден.

Ранее Си Цзиньпин по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил о наличии точек соприкосновения у мирных планов Киева и Пекина, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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