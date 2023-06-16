Путин заявил, о низком уровне образования некоторых мировых лидеров

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023 он указал, что люди со слабой общеобразовательной и культурной подготовкой оказываются в некоторых странах наверху из-за специфики политической системы в этих государствах.

Российский лидер рассказал, что однажды экс-президент Франции Жак Ширак на его вопрос о причинах агрессивного и недальновидного поведения американского руководство ответил, что это из-за их некультурности.

«А связано это как раз с уровнем общего образования и понимания развития объективных процессов или недопонимания этих объективных процессов. Но, как бы там что ни было, мы с уважением относимся ко всем нашим партнёрам», - заключил он.

ранее Путин заявил, что у США великая экономика, однако они сами подрывают свое могущество в сфере мировых финансов, используя доллар в качестве инструмента вооруженной борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

