Путин заявил, о низком уровне образования некоторых мировых лидеров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые сегодняшние мировые лидеры не имеют даже высшего образования, сообщает РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023 он указал, что люди со слабой общеобразовательной и культурной подготовкой оказываются в некоторых странах наверху из-за специфики политической системы в этих государствах.
Российский лидер рассказал, что однажды экс-президент Франции Жак Ширак на его вопрос о причинах агрессивного и недальновидного поведения американского руководство ответил, что это из-за их некультурности.
«А связано это как раз с уровнем общего образования и понимания развития объективных процессов или недопонимания этих объективных процессов. Но, как бы там что ни было, мы с уважением относимся ко всем нашим партнёрам», - заключил он.
ранее Путин заявил, что у США великая экономика, однако они сами подрывают свое могущество в сфере мировых финансов, используя доллар в качестве инструмента вооруженной борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru