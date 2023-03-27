Экономист Колташов предрек экономике Китая сложный период
Китай долгое время старался показать США свою заинтересованность в сотрудничестве, сказал НСН Василий Колташов.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил в пресс-центре НСН, что Китай может столкнуться с экономическими проблемами.
«Для Китая ситуация может быть сложной. Ведь не просто так на протяжении длительного времени они держали триллионы долларов в американских долговых бумагах. Они старались таким образом показать США, что заинтересованы в устойчивости американской валюты, сохранялись торговля и отношения. Весь прошлый год США разжигали Тайваньский кризис, могут исключить часть китайских товаров на американские рынки», - сказал Колташов.
Ранее Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что банковский кризис в США может привести к ослаблению рубля.
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