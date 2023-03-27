Экономист Колташов предрек экономике Китая сложный период

«Для Китая ситуация может быть сложной. Ведь не просто так на протяжении длительного времени они держали триллионы долларов в американских долговых бумагах. Они старались таким образом показать США, что заинтересованы в устойчивости американской валюты, сохранялись торговля и отношения. Весь прошлый год США разжигали Тайваньский кризис, могут исключить часть китайских товаров на американские рынки», - сказал Колташов.

Ранее Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что банковский кризис в США может привести к ослаблению рубля.

