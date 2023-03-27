Экономист предрек ослабление рубля в случае расширения кризиса в США
Банковский кризис затронет промышленность, а Россия является сырьевым экспортером, сказал НСН Ярослав Кабаков.
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что банковский кризис в США может привести к ослаблению рубля.
«Кризис серьезно повлияет на экономику России. Если начнет валиться банковская система США, то за собой она потянет промышленность. А Россия, которая является сырьевым экспортером, тут же получит расширение дыры в бюджете. Это приведет к ослаблению рубля, власти будут говорить нам, чтобы затянули пояса потуже. То, что Сбер и ВТБ останутся на плаву, я не сомневаюсь. Сбер продолжит зарабатывать на комиссионных, ВТБ проведет дополнительную эмиссию своего капитала, у них все будет хорошо. Расплачиваться будет население», - сказал Кабаков.
Ранее экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что кризис в банковской сфере США произошел из-за повышения ключевой ставки.
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