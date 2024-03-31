Споры о Taurus: Шольц ругается с элитой Германии о поставках ракет Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц публично отказывается отправлять Украине ракеты Taurus и борется против элиты своей страны, рассказывают политологи.
Германское оборонное предприятие MBDA приостанавливает выпуск крылатых ракет Taurus, пишет издание Spiegel со ссылкой на директора компании Томаса Готшильда.
Причиной стало отсутствие государственного заказа на производство снарядов. В компании настаивают на ускорении принятия решений по контрактам со стороны государства.
ЗА TAURUS
По словам Готшильда, возможная поставка Taurus Украине является политическим решением. Директор компании полагает, что вооруженным силам страны необходимы крылатые ракеты.
«Для украинцев Taurus в нынешней ситуации был бы важным дополнительным вкладом», - сказал он.
Дело в том, что даже Европейский парламент в середине марта поддержал передачу ракет Taurus Киеву, сообщает Bild.
Поддержку выразила большая часть правящей коалиции ФРГ в Европарламенте.
А ШОЛЬЦ ПРОТИВ
Но глава правительства ФРГ Олаф Шольц подтвердил изданию Märkische Allgemeine Zeitung свой отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Он также отказался отправлять немецких военных в бывшую советскую республику, как призывал ранее европейских партнеров по НАТО президент Франции Эммануэль Макрон.
Шольц указал, что как канцлер должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также безопасности в Европе, что относится к вопросу Taurus.
«Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО», — отметил политик.
Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН обратил внимание на смелость канцлера Германии Олафа Шольца, который отказался поддерживать позицию элиты страны и отправлять ракеты Taurus Киеву.
«Господин Шольц уже отказался поставлять на Украину ракеты Taurus. Несмотря на позицию элиты Германии, он сказал: «Нет и еще раз нет». Теперь тема сходит с повестки дня. В таких взрывоопасных конфликтах решение принимает главнокомандующий страны», - заключил Рар.
ПРЕДЫСТОРИЯ С УТЕЧКОЙ
Можно подумать, что поводом для такого решения Шольца послужила утечка записи разговора офицеров бундесвера — начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франка Грефе, инспектора ВВС бундесвера Инго Герхартца и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали планы по уничтожению Крымского моста при помощью ракет Taurus и французского истребителя Dassault Rafale.
Генеральная прокуратура ФРГ подключилась к расследованию дела об утечке переговоров высокопоставленных офицеров о дальнобойных ракетах Taurus, сообщает Der Spiegel.
Обвинений никому предъявлено не было. В ведомстве уверены в причастности к утечке спецслужб России.
Хотя Шольц и до громкого инцидента заявлял о нежелании поставлять на Украину ракеты Taurus. Дело в том, что их могут обслуживать только немецкие военные, у украинских нет необходимых знаний и опыта. А это фактически означает участие военных блока НАТО в конфликте на Украине и его эскалацию. Шольц не захотел брать на себя такую ответственность.
Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН отмечал, что канцлер ФРГ не отправит ракеты Taurus Киеву, так как это приведет к опасной эскалации конфликта.
«Я критикую (канцлера ФРГ Олафа – ред. НСН) Шольца, но хорошо, что он не отправит ракеты большой дальности Taurus. Он это не одобрит, потому что это другая степень эскалации», – говорил Зингер.
РЕАКЦИЯ УКРАИНЫ
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Берлин все больше раздражают просьбы Киева о поставках ракет Taurus. Об этом украинский политик заявит в интервью Politico.
Кулеба признался, что устал отвечать на вопрос о возможности поставок Taurus.
«Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные ответные комментарии из Берлина», — цитирует Кулебу ТАСС.
Глава МИД полагает, что у НАТО не будет иного варианта, как развернуть свои войска на территории Украины в случае ее проигрыша.
УТРАТА ПЕРВЕНСТВА
Кроме того, что поставки ракет Taurus усилят Киев, их производство в Германии могло бы сыграть положительную роль для развития экономики страны. Тем более, что Германия по итогам 2023 года не вошла даже в ТОП-5 по темпам роста экономики среди стран G20. Рейтинг опубликован в конце марта. Bloomberg в своем прогнозе еще 10 февраля писал, что период, когда Германия является промышленной сверхдержавой, может подходить к завершению.
Снижение экономических позиций ФРГ журналисты объясняют потерей интереса к немецким товарам в Китае и энергетическим кризисом в связи с отсутствием поставок российского газа.
«Ее (Германии — прим. НСН) дни как промышленной сверхдержавы, возможно, подходят к концу. Объем промышленного производства в крупнейшей экономике Европы имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности», — говорится в публикации.
Аналитики полагают, что промышленность Германии рухнула, когда США избрали курс на конкуренцию со своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции, а также из-за снижения ненасытного спроса немецких товаров в Китае.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus потому, что они не повлияют на исход конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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