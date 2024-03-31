Споры о Taurus: Шольц ругается с элитой Германии о поставках ракет Украине

Он также отказался отправлять немецких военных в бывшую советскую республику, как призывал ранее европейских партнеров по НАТО президент Франции Эммануэль Макрон.

Шольц указал, что как канцлер должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также безопасности в Европе, что относится к вопросу Taurus.



«Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО», — отметил политик.



Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН обратил внимание на смелость канцлера Германии Олафа Шольца, который отказался поддерживать позицию элиты страны и отправлять ракеты Taurus Киеву.

«Господин Шольц уже отказался поставлять на Украину ракеты Taurus. Несмотря на позицию элиты Германии, он сказал: «Нет и еще раз нет». Теперь тема сходит с повестки дня. В таких взрывоопасных конфликтах решение принимает главнокомандующий страны», - заключил Рар.

ПРЕДЫСТОРИЯ С УТЕЧКОЙ

Можно подумать, что поводом для такого решения Шольца послужила утечка записи разговора офицеров бундесвера — начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франка Грефе, инспектора ВВС бундесвера Инго Герхартца и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали планы по уничтожению Крымского моста при помощью ракет Taurus и французского истребителя Dassault Rafale.