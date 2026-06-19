Поезда в Крым и обратно будут доезжать только до Керчи

Маршруты всех поездов, следующих в Крым и обратно, будут укорочены до Керчи начиная с 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика.

Ранее, с десятого июня, часть составов уже была переведена на укороченный маршрут, однако остальные продолжали курсировать до Феодосии, Симферополя и Севастополя.