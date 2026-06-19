Поезда в Крым и обратно будут доезжать только до Керчи

Маршруты всех поездов, следующих в Крым и обратно, будут укорочены до Керчи начиная с 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика.

Ранее, с десятого июня, часть составов уже была переведена на укороченный маршрут, однако остальные продолжали курсировать до Феодосии, Симферополя и Севастополя.

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Теперь из-за временного закрытия движения на одном из участков Крымской железной дороги все поезда будут заканчивать и начинать движение исключительно в Керчи.

Пассажирам, чьи пункты назначения находятся дальше, предоставят альтернативный транспорт. Людей будут доставлять автобусами от станции Керчь-Южная до нужных городов и обратно.

Накануне в РЖД возобновили продажу билетов на ряд поездов на южном направлении после приостановки, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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