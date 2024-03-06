В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев после скандала с утечкой информации в Германии просит Берлин передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, сообщил он изданию «Европейская правда».

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По словам законодателя, они необходимы для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту. «Мы вцепились за Taurus, потому что с ними мы сможем достигать любой точки юга, Крыма и выбивать их [российские] склады, логистические цепочки, командные пункты.

Как отметил депутат, канцлер ФРГ Олаф Шольц единственный в Германии, кто против поставок Taurus, так как «боится получить какой-либо реакции» со стороны Москвы.

Ранее Шольц заявил, что при передаче Украине ракет Taurus потребуется присутствие в стране немецких военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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