В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту

По словам законодателя, они необходимы для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту. «Мы вцепились за Taurus, потому что с ними мы сможем достигать любой точки юга, Крыма и выбивать их [российские] склады, логистические цепочки, командные пункты.

Как отметил депутат, канцлер ФРГ Олаф Шольц единственный в Германии, кто против поставок Taurus, так как «боится получить какой-либо реакции» со стороны Москвы.

Ранее Шольц заявил, что при передаче Украине ракет Taurus потребуется присутствие в стране немецких военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

