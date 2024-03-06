В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев после скандала с утечкой информации в Германии просит Берлин передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, сообщил он изданию «Европейская правда».
По словам законодателя, они необходимы для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту. «Мы вцепились за Taurus, потому что с ними мы сможем достигать любой точки юга, Крыма и выбивать их [российские] склады, логистические цепочки, командные пункты.
Как отметил депутат, канцлер ФРГ Олаф Шольц единственный в Германии, кто против поставок Taurus, так как «боится получить какой-либо реакции» со стороны Москвы.
Ранее Шольц заявил, что при передаче Украине ракет Taurus потребуется присутствие в стране немецких военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Штрафы за авиадебоширство могут увеличить вдвое
- МИД Франции: в Европе сомневаются в оказании длительной помощи Киеву
- На границе Херсонской области уничтожили установку HIMARS
- В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту
- В России с 2025 года может увеличиться маткапитал
- В Одессе объявили воздушную тревогу
- Путин принял участие в открытии трех предприятий АПК
- Посол Антонов заявил, что столкновение РФ и НАТО невозможно без одобрения США
- Нарышкин заявил, что «Северные потоки» взорвали англосаксы
- Путин отметил рост продаж мороженого в Китае после угощения им Си Цзиньпина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru