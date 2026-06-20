Трамп: Европе надо заплатить $350 млрд за оружие для Украины
США следовало бы с самого начала брать со стран Европы деньги за поставки оружия Украине, однако администрация экс-президента страны Джо Байдена не просила об этом, заявил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он сообщил во время выступления на авиабазе Эндрюс, передает ТАСС.
Как отметил политик, «Байден многое отдал Украине».
«В минувшие выходные я встречался с европейскими лидерами. Я сказал: "Подумайте только, мы предоставили вам самолеты, всевозможное оружие и прочее на сумму $350 млрд"», - напомнил Трамп.
При этом политик спросил, почему Европа не оплачивала поставки вооружений Киеву. В ответ Трамп услышал, что об этом никто не просил. Как отметил президент, «теперь Европа платит».
Между тем Польша захотела добиться от Евросоюза полного возмещения средств за поставленное вооружение для Украины. Варшава рассчитывает получить 450 млн евро из Европейского фонда мира.
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