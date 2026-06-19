Российские школьники начнут изучать арабский язык с 1 сентября

Программа изучения арабского языка в российских школах стартует с первого сентября 2026 года. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил на встрече, посвященной деятельности образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак, передает Интерфакс.

Глава Минпросвещения отметил, что программа была утверждена после трех лет проведения олимпиад по этому языку. К старту обучения специалисты подготовили и перевели на арабский русские народные сказки, литературу о России и произведения отечественных писателей, которые ранее передали в Объединенные Арабские Эмираты, а теперь вручили местному образовательному центру.