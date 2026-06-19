Российские школьники начнут изучать арабский язык с 1 сентября
Программа изучения арабского языка в российских школах стартует с первого сентября 2026 года. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил на встрече, посвященной деятельности образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак, передает Интерфакс.
Глава Минпросвещения отметил, что программа была утверждена после трех лет проведения олимпиад по этому языку. К старту обучения специалисты подготовили и перевели на арабский русские народные сказки, литературу о России и произведения отечественных писателей, которые ранее передали в Объединенные Арабские Эмираты, а теперь вручили местному образовательному центру.
В рамках межгосударственного сотрудничества также работают программы школьного обмена между Россией и ОАЭ. Образовательный центр будет консолидировать ресурсы двух стран для укрепления связей в сфере обучения, изучения языков и межкультурной коммуникации.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в пресс-центе НСН сообщила: около 11% россиян уверены, что карьеру двигает знание восточных языков.
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