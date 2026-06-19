Захарова: МИД ведет работу по возвращению из Азербайджана 11 россиян

МИД России совместно с компетентными ведомствами ведет предметную работу по возвращению на родину 11 российских граждан, находящихся в Азербайджане. Об этом официальному изданию «Ведомости» заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, российское посольство в Баку поддерживает постоянный контакт с задержанными соотечественниками и их родственниками. Тема их освобождения неоднократно поднималась в ходе переговоров с азербайджанской стороной на различных уровнях, включая самые недавние контакты.