Захарова: МИД ведет работу по возвращению из Азербайджана 11 россиян

МИД России совместно с компетентными ведомствами ведет предметную работу по возвращению на родину 11 российских граждан, находящихся в Азербайджане. Об этом официальному изданию «Ведомости» заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, российское посольство в Баку поддерживает постоянный контакт с задержанными соотечественниками и их родственниками. Тема их освобождения неоднократно поднималась в ходе переговоров с азербайджанской стороной на различных уровнях, включая самые недавние контакты.

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Захарова подчеркнула, что скорейшее освобождение российских граждан станет важным шагом для полной нормализации и дальнейшего продвижения двусторонних отношений между двумя странами.

Дипломат выразила надежду, что россияне уже в ближайшее время смогут вернуться домой, и заверила, что работа в этом направлении будет продолжена с прежней интенсивностью.

Россиян задержали в конце июня 2025 года по подозрению в обороте наркотиков и кибермошенничестве. 19 июня восьмерых из них признали виновными в транзите и распространении наркотических средств. Суд приговорил их к срокам от трех до четырех лет лишения свободы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:АзербайджанМИД РФМария Захарова

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