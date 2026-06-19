Шохин рассказал анекдот про князей и налоги в ответ на снижение ЦБ ставки
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин иронично прокомментировал решение Банка России по ключевой ставке. В интервью ИС «Вести» он признался, что на смену недовольству бизнеса действиями регулятора постепенно приходит желание посмеяться.
Для иллюстрации текущего настроения предпринимателей Шохин вспомнил исторический анекдот о сборе налогов в Древней Руси князьями Игорем, Святославом или Владимиром. По легенде, сборщики дани повышали подати, если крестьяне плакали, и прекращали повышать их, если народ начинал смеяться.
Руководитель РСПП констатировал, что российские предприниматели в своей реакции на действия Центробанка уже вплотную приблизились к этой исторической грани.
В пятницу, 19 июня, ЦБ России на заседании принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - с 14,5% до 14,25%, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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