Шохин рассказал анекдот про князей и налоги в ответ на снижение ЦБ ставки

Для иллюстрации текущего настроения предпринимателей Шохин вспомнил исторический анекдот о сборе налогов в Древней Руси князьями Игорем, Святославом или Владимиром. По легенде, сборщики дани повышали подати, если крестьяне плакали, и прекращали повышать их, если народ начинал смеяться.

Руководитель РСПП констатировал, что российские предприниматели в своей реакции на действия Центробанка уже вплотную приблизились к этой исторической грани.

В пятницу, 19 июня, ЦБ России на заседании принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - с 14,5% до 14,25%, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

