Шохин рассказал анекдот про князей и налоги в ответ на снижение ЦБ ставки

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин иронично прокомментировал решение Банка России по ключевой ставке. В интервью ИС «Вести» он признался, что на смену недовольству бизнеса действиями регулятора постепенно приходит желание посмеяться.

«У людей нет денег»: Зюганов раскритиковал политику Центробанка России

Для иллюстрации текущего настроения предпринимателей Шохин вспомнил исторический анекдот о сборе налогов в Древней Руси князьями Игорем, Святославом или Владимиром. По легенде, сборщики дани повышали подати, если крестьяне плакали, и прекращали повышать их, если народ начинал смеяться.

Руководитель РСПП констатировал, что российские предприниматели в своей реакции на действия Центробанка уже вплотную приблизились к этой исторической грани.

В пятницу, 19 июня, ЦБ России на заседании принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - с 14,5% до 14,25%, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанкАлександр Шохин

Горячие новости

Все новости

партнеры