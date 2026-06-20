Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Об этом сообщил митрополит Иларион в своем Telegram-канале.

Он призвал верующих молиться о здравии музыканта и отметил, что его на скорой помощи отвезли в больницу. Митрополит попросил Господа «воздвигнуть раба Божьего Владимира от одра болезни».

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Иларион и Спиваков давно связаны между собой совместными творческими и просветительскими проектами. Митрополит имеет профильное музыкальное образование и в 2011 году вместе с дирижером стал одним из инициаторов создания Московского Рождественского фестиваля духовной музыки.

В мае Спиваков сообщил о своем отстранении от должности арт-директора Международного музыкального фестиваля во Франции из-за его национальности, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба концертного зала "Зарядье"
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