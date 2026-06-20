Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Иларион и Спиваков давно связаны между собой совместными творческими и просветительскими проектами. Митрополит имеет профильное музыкальное образование и в 2011 году вместе с дирижером стал одним из инициаторов создания Московского Рождественского фестиваля духовной музыки.

В мае Спиваков сообщил о своем отстранении от должности арт-директора Международного музыкального фестиваля во Франции из-за его национальности, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

