СМИ: Рубио планирует визит на Ближний Восток

«Рубио планирует поездку на Ближний Восток на следующей неделе», - написал он в соцсети Х.

По словам журналиста, глава Госдепартамента США может посетить Кувейт, ОАЭ и Бахрейн. Визит возможен на фоне подписания меморандума между США и Ираном.

Ранее Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России от лица США и подчеркнул, что Вашингтон сохраняет приверженность достижению мирного урегулирования конфликта на Украине.

