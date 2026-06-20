СМИ: Рубио планирует визит на Ближний Восток

Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить ряд стран Ближнего Востока. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники.

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«Рубио планирует поездку на Ближний Восток на следующей неделе», - написал он в соцсети Х.

По словам журналиста, глава Госдепартамента США может посетить Кувейт, ОАЭ и Бахрейн. Визит возможен на фоне подписания меморандума между США и Ираном.

Ранее Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России от лица США и подчеркнул, что Вашингтон сохраняет приверженность достижению мирного урегулирования конфликта на Украине.

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ФОТО: AP / ТАСС
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