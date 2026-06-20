СМИ: Рубио планирует визит на Ближний Восток
Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить ряд стран Ближнего Востока. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники.
«Рубио планирует поездку на Ближний Восток на следующей неделе», - написал он в соцсети Х.
По словам журналиста, глава Госдепартамента США может посетить Кувейт, ОАЭ и Бахрейн. Визит возможен на фоне подписания меморандума между США и Ираном.
Ранее Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России от лица США и подчеркнул, что Вашингтон сохраняет приверженность достижению мирного урегулирования конфликта на Украине.
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