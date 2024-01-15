ВВП Германии снизился впервые с 2020 года

ВВП Германии в 2023 году снизился впервые с ковидного 2020 года, по сравнению с 2022 годом показатель упал на 0,3%, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Отмечается, что цены в стране оставались высокими на протяжении всего года, несмотря на то, что было отмечены ослабление инфляции. Также сообщается, что активность в производственном секторе ФРГ в прошлом году сократилась на 2%.

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Аналитики отмечают, что страна находится под влиянием многофакторных кризисов, которые вынуждают власти «экономить».

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%, составив 79,7%, пишет ТАСС.

По данным Gas Infrastructure Europe, 13 января «вывод» газа из европейских хранилищ составил 521 млн кубометров, а закачка — 63 млн. Эксперты отмечают, что запасы расходуются быстрее из-за наступивших в странах Европы холодов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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