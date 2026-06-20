Инсульт у дирижера Спивакова не подтвердился
Подозрение на инсульт у госпитализированного дирижера, народного артиста СССР Владимира Спивакова не подтвердилось. Об этом сообщил митрополит Иларион в своем Telegram-канале.
«К счастью, диагноз "инсульт" не подтвердился», - написал он.
Митрополит добавил, что Спиваков остается в больнице, и призвал молиться о его здоровье.
Ранее стало известно, что 81-летнего дирижера госпитализировали с подозрением на инсульт. На фоне этого был перенесен концерт оркестра «Виртуозы Москвы» с участием Спивакова, запланированный на 21 июня.
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