СМИ: ФРГ решила привести в состояние готовности все имеющиеся ракеты Taurus

Источники издания утверждают, что количество имеющихся у страны систем засекречено, однако известно, что модернизацию в 2018 году прошла только половина из них - у остальных срок сертификатов истёк.

Собеседники Die Welt указали, что теперь Бундесверу придётся провести ремонт действующих и модернизацию несертифицированных ракет, деньги на работы должно выделить правительство ФРГ.

Отмечается, что в Минобороны Германии комментировать данную публикацию не стали.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus потому, что они не повлияют на исход конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

