СМИ: ФРГ решила привести в состояние готовности все имеющиеся ракеты Taurus
Власти Германии намерены привести в состояние готовности все имеющиеся крылатые ракеты Taurus, сообщает газета Die Welt.
Источники издания утверждают, что количество имеющихся у страны систем засекречено, однако известно, что модернизацию в 2018 году прошла только половина из них - у остальных срок сертификатов истёк.
Собеседники Die Welt указали, что теперь Бундесверу придётся провести ремонт действующих и модернизацию несертифицированных ракет, деньги на работы должно выделить правительство ФРГ.
Отмечается, что в Минобороны Германии комментировать данную публикацию не стали.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus потому, что они не повлияют на исход конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники украли у актрисы Тамары Абросимовой 477 тысяч рублей
- Итальянский певец Пупо выступит в России
- СМИ: ФРГ решила привести в состояние готовности все имеющиеся ракеты Taurus
- СМИ: Стоимость видеоигр в России вырастет на 20%
- СМИ: «Спартак» выплатит Абаскалю 1,8 млн евро в случае увольнения
- ЕК рекомендовала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС
- Евросоюз продлил персональные санкции против России из-за Украины
- СМИ: Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая
- СМИ: США готовятся передать Украине военную помощь на 400 млн долларов
- Президент Румынии заявил о намерении баллотироваться на пост генсека НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru