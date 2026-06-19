От «Умки» до «Холопа 3»: Фонд кино отобрал 23 фильма для финансирования
Фонд кино завершил отбор картин, которые получат безвозвратную финансовую поддержку. Средства распределят между 23 проектами от 10 киностудий, среди которых экранизации сказок, драматические и военные ленты, сообщается на официальном сайте организации.
Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова направит финансирование на историческую драму «Куликовская битва» и сказку «Снежная королева», каждая из которых получит по 400 млн рублей.
Компания «Централ Партнершип» обеспечит деньгами сразу четыре проекта — «Щелкунчик» Феликса Умарова с Марком Эйдельштейном (450 млн рублей), сиквел «Волшебника Изумрудного города» (400 млн рублей), картину «Умка» с Павлом Прилучным и Мариной Кравец (200 млн рублей), а также «Битву за Москву» Игоря Копылова (100 млн рублей).
Киностудия «ВБД Груп» профинансирует продолжения популярных франшиз — «Холоп 3» (130 млн рублей) и «Последний богатырь: Колобок» (250 млн рублей), а также проекты «Незнайка» (400 млн рублей) и «Золушка» (100 млн рублей).
Также финансирование получат компания «СТВ», студии «Водород2011» и МЕМ», которые снимут несколько полнометражных фильмов с известными актёрами, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- От «Умки» до «Холопа 3»: Фонд кино отобрал 23 фильма для финансирования
- Шохин рассказал анекдот про князей и налоги в ответ на снижение ЦБ ставки
- Захарова: МИД ведет работу по возвращению из Азербайджана 11 россиян
- Президент Польши официально лишил Зеленского ордена Белого орла
- «Внуки будут платить!»: Останина о грядущем росте ставок по семейной ипотеке
- Трамп назвал своих двух любимых мировых лидеров
- В Минске ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии
- Речь министра образования Эстонии на русском языке шокировала педагогов
- ФАС раскрыла причины дефицита бензина на заправках Кубани
- На ЧМ президент ФИФА и премьер Канады расписались на флаге России