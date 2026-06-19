От «Умки» до «Холопа 3»: Фонд кино отобрал 23 фильма для финансирования

Фонд кино завершил отбор картин, которые получат безвозвратную финансовую поддержку. Средства распределят между 23 проектами от 10 киностудий, среди которых экранизации сказок, драматические и военные ленты, сообщается на официальном сайте организации.

Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова направит финансирование на историческую драму «Куликовская битва» и сказку «Снежная королева», каждая из которых получит по 400 млн рублей.

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Компания «Централ Партнершип» обеспечит деньгами сразу четыре проекта — «Щелкунчик» Феликса Умарова с Марком Эйдельштейном (450 млн рублей), сиквел «Волшебника Изумрудного города» (400 млн рублей), картину «Умка» с Павлом Прилучным и Мариной Кравец (200 млн рублей), а также «Битву за Москву» Игоря Копылова (100 млн рублей).

Киностудия «ВБД Груп» профинансирует продолжения популярных франшиз — «Холоп 3» (130 млн рублей) и «Последний богатырь: Колобок» (250 млн рублей), а также проекты «Незнайка» (400 млн рублей) и «Золушка» (100 млн рублей).

Также финансирование получат компания «СТВ», студии «Водород2011» и МЕМ», которые снимут несколько полнометражных фильмов с известными актёрами, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Геодакян Артем
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