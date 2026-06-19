От «Умки» до «Холопа 3»: Фонд кино отобрал 23 фильма для финансирования

Фонд кино завершил отбор картин, которые получат безвозвратную финансовую поддержку. Средства распределят между 23 проектами от 10 киностудий, среди которых экранизации сказок, драматические и военные ленты, сообщается на официальном сайте организации.

Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова направит финансирование на историческую драму «Куликовская битва» и сказку «Снежная королева», каждая из которых получит по 400 млн рублей.