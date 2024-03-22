«Взрывоопасная» Украина: Немецкий политолог назвал страны, которые «не побоятся» отправки войск

Собеседник НСН добавил, что конечное решение в этом вопросе будут принимать лидеры конкретных стран, при этом НАТО официально воздержится от участия в конфликте.

«Я не исключаю, что для охранных действий свои войска могут направить также страны Прибалтики, Польша, Румыния. В основном это будут восточные европейские страны. Сомневаюсь, что какая-либо страна из старой западной Европы готова будет послать войска. Тем более НАТО официально не примет в этом участия. Конечное решение будет зависеть от первых лиц отдельных стран. В Германии это Олаф Шольц, во Франции Эммануэль Макрон, в Великобритании премьер-министр Риши Сунак. Но господин Шольц уже отказался поставлять на Украину ракеты Taurus. Несмотря на позицию элиты Германии, он сказал: «Нет и еще раз нет». Теперь тема сходит с повестки дня. В таких взрывоопасных конфликтах решение принимает главнокомандующий страны», - заключил Рар.

Ранее начальника Генштаба Франции Тьерри Буркхарда допустил, что помощь Украине со стороны западных стран может не ограничиться поставками оружия. По его словам, лидер Франции Макрон «знает, что стоит на кону на Украине» и заявлениями об отправке войск пытался поддержать эту страну, передает «Радиоточка НСН».

