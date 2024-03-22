«Взрывоопасная» Украина: Немецкий политолог назвал страны, которые «не побоятся» отправки войск
Решение об отправке войск на Украину будут принимать первые лица отдельных европейских государств, при этом НАТО официально не станет принимать участия в конфликте, сообщил НСН Александр Рар.
С большей долей вероятности свои войска на Украину могут отправить Франция, Великобритания и страны Прибалтики, заявил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что западные страны через 2-3 месяца могут отправить свои войска на Украину. По словам Рара, первыми на подобный шаг могут пойти Франции и Великобритания.
«Я могу ссылаться лишь на слухи. Такие вопросы обсуждаются за закрытыми дверями, сам Орбан ничего не сказал на эту тему. Судя по сообщениям СМИ, свои войска на Украину готовы отправить Франция и Великобритания. Военные этих стран необязательно будут принимать участие в прямых действиях, но точно помогут украинской армии. В отличие от Германии, у Великобритании и Франции есть атомное оружие, что делает ситуацию взрывоопасной. При этом англичане, видимо, уже находятся на территории Украины. Думаю, они не побоятся отправить на Украину свой военный персонал и войска», - пояснил он.
Собеседник НСН добавил, что конечное решение в этом вопросе будут принимать лидеры конкретных стран, при этом НАТО официально воздержится от участия в конфликте.
«Я не исключаю, что для охранных действий свои войска могут направить также страны Прибалтики, Польша, Румыния. В основном это будут восточные европейские страны. Сомневаюсь, что какая-либо страна из старой западной Европы готова будет послать войска. Тем более НАТО официально не примет в этом участия. Конечное решение будет зависеть от первых лиц отдельных стран. В Германии это Олаф Шольц, во Франции Эммануэль Макрон, в Великобритании премьер-министр Риши Сунак. Но господин Шольц уже отказался поставлять на Украину ракеты Taurus. Несмотря на позицию элиты Германии, он сказал: «Нет и еще раз нет». Теперь тема сходит с повестки дня. В таких взрывоопасных конфликтах решение принимает главнокомандующий страны», - заключил Рар.
Ранее начальника Генштаба Франции Тьерри Буркхарда допустил, что помощь Украине со стороны западных стран может не ограничиться поставками оружия. По его словам, лидер Франции Макрон «знает, что стоит на кону на Украине» и заявлениями об отправке войск пытался поддержать эту страну, передает «Радиоточка НСН».
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