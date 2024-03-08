Опасные Taurus: В Германии задумались о переговорах с Россией
В Германии все больше людей поддерживают решение канцлера Шольца не передавать Украине ракеты Taurus, чтобы исключить начало Третьей мировой войны. И даже начинают говорить о переговорах с РФ.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, потому что они не повлияют на исход конфликта на Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки.
Шольц против
При передаче Украине ракет Taurus потребуется присутствие в стране немецких военнослужащих. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, контролировать применение ракет должны будут военные Германии, однако их присутствие на украинской территории полностью исключено.
Шольц заключил, что именно по этой причине выступает против поставок на Украину ракет Taurus.
«Если хочется иметь контроль и это возможно только при участии немецких военнослужащих, то это полностью исключено... Я канцлер, поэтому это будет так», - сказал политик.
А Украине все равно
Несмотря на подобные заявления Шольца, Украина не останавливается и продолжает требовать ракеты Taurus. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев просит Берлин передать Киеву эти дальнобойные ракеты, сообщил он изданию «Европейская правда». Это заявление он сделал после скандала с утечкой информации в Германии с беседой офицеров бундесвера о возможном ударе по Крымскому мосту с помощью Taurus. Ее опубликовала медиаменеджер Маргарита Симоньян.
По словам законодателя, они необходимы для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту.
«Мы вцепились за Taurus, потому что с ними мы сможем достигать любой точки юга, Крыма и выбивать их [российские] склады, логистические цепочки, командные пункты», - пояснил Чернев.
Крымский мост воспринимается немецким обществом как объект инфраструктуры, по которому осуществляются поставки российского вооружения, однако в стране не готовятся к войне с Россией, поэтому канцлер страны Олаф Шольц отказался от поставок ракет Taurus Киеву, заявил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Германия имеет достаточно трезвого канцлера и высшее руководство, все всё понимают. Поэтому Олаф Шольц выступает и будет выступать против отправки Taurus Украине. Есть подозрения, что украинцы могут использовать оружие также для атаки на мирное население. Этого Германия допустить не хочет, чтобы не идти по пути эскалации к возможному столкновению России и НАТО. В ФРГ не готовятся к войне с Россией, понимая, что это бы означало Третью мировую войну, смерть миллиона людей и гибель человечества. Только два-три городских сумасшедших могут выступать за войну с Россией», - заключил он.
Политики хвалят Шольца
Немецкий генерал, экс-советник по военной политике бывшего канцлера германии Ангелы Меркель Эрих Вад также считает, что поставка немецких ракет Taurus Украине означала бы прямое участие ФРГ в конфликте, сообщил Berliner Zeitung.
Он назвал правильным решение канцлера Олафа Шольца не передавать Taurus Киеву и считает, что главе правительства ФРГ необходимо как можно более ясно донести это до немецкой общественности.
Вад также указал, что реакция западных союзников по теме отправки войск на Украину ясно дала понять, что никто из них не желает становиться стороной конфликта.
О том, что Германия не готовится к военным действиям с Россией, а, напротив, в стране рассматривают вариант мирных переговоров с Москвой, заявил член фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с НСН.
«Сегодня многие выступают за отправку оружия Украине, хотя непонятно, насколько дней это сокращает спецоперацию и сколько жизней спасает. Канцлер ФРГ заявил, что поставок Taurus Киеву не будет. Я редко хвалю канцлера, но в этом случае думаю, что он принял правильное решение. Как мы видим, ракеты могут быть использованы против территории России. Возможно, наступает время для переговоров. Рано или поздно конфликт закончится, вопрос в том, когда это произойдет и сколько еще людей погибнет. По-моему, чем быстрее мы сможем договориться, тем лучше», - резюмировал он.
На этом фоне не исключает, хотя и не настаивает на поставках немецких ракет Taurus Киеву министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Она заявила о необходимости тщательно изучить вопрос на основе международного права, сообщает РИА Новости.
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