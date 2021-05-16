Солидарность против. В России готовятся к последствиям введения новых правил Европарламента
Экономисты и политики в эфире НСН прокомментировали новый регламент Европарламента по взаимодействию с Россией
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмутился принципами новых отношений с Россией, которые предлагает Европарламент (ЕП). Прежде всего, речь идет о том, чтобы поставить под сомнение итоги сентябрьских выборов в Госдуму. Парламентарий заявил, что планы ЕП вмешаться в дела суверенного государства и объявить новый созыв ГД нелегитимным ждет фиаско.
«С удивлением, переходящим в возмущение, прочёл сегодня новость о формировании пяти принципов Европарламента в отношении России, где ставятся под сомнение итоги ещё не состоявшихся, а только предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными», - написал Слуцкий в воскресенье в Telegram-канале.
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал главную причину противостояния между западными государствами и РФ.
«Евросоюз, США отказываются признавать Россию равной себе в сфере международных отношений. А Россия отказывается принимать то положение, которое ей навязывают Соединенные Штаты и Евросоюз. Это тупик. Потому что позиция принципиальная для обеих сторон, ни одна от этой позиции не готова отказаться. Это значит, что взаимные санкции будут продолжаться в обозримом горизонте планирования... Исходная идея нового «железного занавеса» - тоже идея Запада. Это секторальные санкции за Донбасс и Крым. Россия бы и рада жить без «железного занавеса», но условием его отмены является отказ от нашей принципиальной внешнеполитической позиции. Мы как государство позволить себе этого не можем», - пояснил собеседник НСН.
Ранее сенатор Андрей Климов в беседе с НСН раскрыл логику действий европейских чиновников в отношении России.
«Логика эта опирается на то представление, что Европейский союз может вмешиваться в наши внутренние дела ради каких-то абстрактных ценностей. Мы никогда не просили ЕС этим заниматься, мы не являемся членом ЕС и даже кандидатом в его члены. Европейский союз - это не Совет Европы, где Россия - одна из стран-участниц… То есть, они вправе делать все, что считают нужным, а мы не вправе на это отвечать», - обрисовал ситуацию парламентарий.
Ранее член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что при международной ситуации, которая складывается в Европе в отношении России, можно ожидать любых солидарных действий.
«Похоже выбран план – продемонстрировать европейско-атлантическую солидарность, показать России, насколько жестко может реагировать Европа на сам факт ее существования», - подчеркнул законодатель.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 554 / сут.
Умерли
116 тыс.+391 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 573 / сут.
- Солидарность против. В России готовятся к последствиям введения новых правил Европарламента
- Экс-советник Рейгана обратилась к Путину с просьбой о российском гражданстве
- Слуцкий отреагировал на новые принципы Европарламента в отношении России
- В секторе Газа число погибших палестинцев среди мирного населения выросло до 181
- Следствие проведет новые экспертизы по делу о краже из «самолета Судного дня»
- На Украине не верят в возможность скорой встречи Путина и Зеленского
- В Черное море вошел корабль британских ВМС
- Эксперт предупредил о «письмах счастья» от мошенников из-за новой политики WhatsApp
- Мурашко: Не нужно ждать третьей волны коронавируса, надо вакцинироваться!
- В Израиле сообщили об обстреле 120 ракетами из сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru