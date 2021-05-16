Солидарность против. В России готовятся к последствиям введения новых правил Европарламента

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмутился принципами новых отношений с Россией, которые предлагает Европарламент (ЕП). Прежде всего, речь идет о том, чтобы поставить под сомнение итоги сентябрьских выборов в Госдуму. Парламентарий заявил, что планы ЕП вмешаться в дела суверенного государства и объявить новый созыв ГД нелегитимным ждет фиаско.

«С удивлением, переходящим в возмущение, прочёл сегодня новость о формировании пяти принципов Европарламента в отношении России, где ставятся под сомнение итоги ещё не состоявшихся, а только предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными», - написал Слуцкий в воскресенье в Telegram-канале.