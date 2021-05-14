Глава Евросовета подверг критике российский перечень недружественных стран
Список недружественных иностранных государств, которые разработало правительство РФ, подрывает международные дипломатические отношения. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте в Twitter.
По мнению Мишеля, это станет еще одни шагом к эскалации между РФ и европейскими странами. Он отметил, что это демонстрирует стремление России "разделить Евросоюз". Он назвал эти попытки "тщетными", а также высказал "полную солидарность с Чешской Республикой". Кроме того, глава Евросовета призвал руководство России соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Документ об утверждении перечня недружественных государств был обнародован правительством в пятницу 14 мая на официальном портале правовой информации. В него были добавлены только США и Чехия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя документ, заявил, что включение Россией только двух стран в перечень недружественных государств свидетельствует о готовности Москвы к диалогу. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин признались «Радиоточке НСН», что им не нравятся "списки врагов" от МИД РФ.
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