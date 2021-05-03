В Совфеде ответили на вызов поспреда РФ в руководство ЕС из-за российских контранкций
Сенатор Андрей Климов в беседе с НСН оценил решение Евросоюза выразить протест в связи с российскими контрсанкциями в отношении представителей Европы.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что Брюссель намерен выразить решительный протест в связи с санкциями России против европейских представителей, сообщает РИА Новости.
По его словам, к главе внешнеполитической службы был приглашён постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, которому передадут протест в связи с решением российских властей.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН предложил дождаться первых данных о беседе полпреда РФ в ЕС по поводу введения российских контрсанкций. При этом сенатор обратил внимание на позицию России в отношениях с ЕС.
«Наша страна не искала, не ищет и не будет искать поводов для наращивания конфронтации. Если проанализировать все, что происходило в отношениях между Российской Федерацией и Европейским союзом, начиная с 2008 года, то нетрудно заметить, что сказанное мной соответствует действительности. Это нетрудно доказать», - заявил сенатор.
Также Андрей Климов раскрыл логику действий европейских чиновников в отношении России.
«Все, что они делают, якобы морально и законно. Логика эта опирается на то представление, что Европейский союз может вмешиваться в наши внутренние дела ради каких-то абстрактных ценностей. Мы никогда не просили ЕС этим заниматься, мы не являемся членом ЕС и даже кандидатом в его члены. Европейский союз это не Совет Европы, где Россия - одна из стран-участниц. Поэтому все их разговоры, на основании которых потом вводятся санкции, от лукавого. Когда мы в ответ на эти лукавые ограничения предпринимаем те или иные меры, в данном случае формируем списки невъездных европейцев, они носят вынужденный характер. А в Европейском союзе их рассматривают как незаконные. То есть, они вправе делать все, что считают нужным, а мы не вправе на это отвечать», - обрисовал ситуацию парламентарий.
Сенатор подчеркнул, что подобная система отношений не позволяет строить нормальную совместную работу, и Брюсселю придется отказаться от нее.
«Существовать в этой логике крайне трудно, и, мне кажется, рано или поздно от этой логики Брюсселю придется отказаться. Но пока этого не происходит. Россия вынуждена учитывать эту реальность, принимая меры, я повторяю, сугубо ответного характера», - подчеркнул Андрей Климов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла планы Запада по сдерживанию России. Захарова подчеркнула, что Москва обращалась к партнерам из Евросоюза с предложением решать возникающие вопросы дипломатическими способами, прибегая к переговорам и консультациям, на протяжении долгого времени.
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