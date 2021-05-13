Лавров заявил о правилах, которые страны Запада составляют «за спиной» мирового сообщества
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, прошедшей по итогам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем, заявил о продолжающейся поддержке Организации со стороны РФ, а также о недопустимости Запада "вырабатывать правила" за спиной всего мирового сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров заявил, что такое поведение является неприемлемым и опасным. Он отметил, что правила должны быть едиными для всех, а не навязанными рядом стран "в качестве универсальных норм" для всех остальных государств в мире.
По словам главы МИД, односторонние подходы в международной политике не должны заменять ранее принятые коллективные механизмы для поиска решений мировых проблем. Лавров отметил, что разрабатываемые западными странами "правила" наносят ущерб по ООН в качестве мирового координатора.
Министр подчеркнул, что Россия поддерживает организацию, которая выполняет роль "несущей конструкции" для правовой системы, и добавил, что для решения международных проблем необходимо учитывать мнение каждого государства. Он напомнил, что внешнеполитические решения России обладают "ооноцентричным характером".
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