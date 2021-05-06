«Мы уже за «железным занавесом». Экономист объяснил причину санкционной войны между Западом и Россией
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал истинную причину санкционного противостояния стран Запада и РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может не отвечать на враждебность Евросоюза, сообщает РИА Новости.
По его словам, Евросоюз, заявляющий о нелегитимности российских контрсанкций, считает, что «ему все дозволено».
«И когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией - имею в виду полную безнаказанность», - подчеркнул российский министр.
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН подтвердил очевидность эскалации взаимных санкций стран Запада и России.
«Ответные меры, причем с двух сторон, будут. Не думаю, что в случае с Россией это будут санкции против компаний. Они будут какие-то символические, политические, дипломатическими», - заявил эксперт.
Он назвал главную причину санкционного противостояния между западными государствами и РФ.
«Ни Евросоюз, ни Россия не хотят слышать друг друга при том, что и одной и другой стороне известна одна исходная причина, из-за которой возникло противоречие. Евросоюз, США отказываются признавать Россию равной себе в сфере международных отношений. А Россия отказывается принимать то положение, которое ей навязывают Соединенные Штаты и Евросоюз. При этом в переговорном поле эту проблему озвучивает только президент Путин, причем в безответной позиции – Запад тему игнорирует. Это тупик. Потому что позиция принципиальная для обеих сторон, ни одна от этой позиции не готова отказаться. Это значит, что взаимные санкции будут продолжаться в обозримом горизонте планирования», - пояснил собеседник НСН.
По мнению Дениса Ракши, Россия уже давно находится за «железным занавесом». Он напомнил, что концепция «железного занавеса» взята из театрального искусства. В прошлые века, чтобы защитить зрителей и деревянное здание театра от возможных пожаров, которые часто возникали из-за свечных светильников, сцену отделяли от зала железным занавесом. Впервые политическая концепция «железного занавеса» была применена на Западе против молодой России 1917 года – было принято решение изолировать страну, чтобы «пожар мировой революции» не перекинулся на Европу и мир.
«Сейчас происходит то же самое. Контрсанкции России – это подтверждение нашей решимости бороться за свои права на международной арене в сфере международного права, каким оно было сформировано после Второй мировой войны, до конца. Исходная идея нового «железного занавеса» - тоже идея Запада. Это секторальные санкции за Донбасс и Крым. Россия бы и рада жить без «железного занавеса», но условием его отмены является отказ от нашей принципиальной внешнеполитической позиции. Мы как государство позволить себе этого не можем. Поэтому так часто происходит апеллирование к итогам Второй мировой войны», - пояснил экономист.
Ранее сенатор Андрей Климов в беседе с НСН оценил решение Евросоюза выразить протест в связи с российскими контрсанкциями в отношении представителей Европы.
«Наша страна не искала, не ищет и не будет искать поводов для наращивания конфронтации», - заявил сенатор.
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