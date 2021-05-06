«Мы уже за «железным занавесом». Экономист объяснил причину санкционной войны между Западом и Россией

«Ни Евросоюз, ни Россия не хотят слышать друг друга при том, что и одной и другой стороне известна одна исходная причина, из-за которой возникло противоречие. Евросоюз, США отказываются признавать Россию равной себе в сфере международных отношений. А Россия отказывается принимать то положение, которое ей навязывают Соединенные Штаты и Евросоюз. При этом в переговорном поле эту проблему озвучивает только президент Путин, причем в безответной позиции – Запад тему игнорирует. Это тупик. Потому что позиция принципиальная для обеих сторон, ни одна от этой позиции не готова отказаться. Это значит, что взаимные санкции будут продолжаться в обозримом горизонте планирования», - пояснил собеседник НСН.

По мнению Дениса Ракши, Россия уже давно находится за «железным занавесом». Он напомнил, что концепция «железного занавеса» взята из театрального искусства. В прошлые века, чтобы защитить зрителей и деревянное здание театра от возможных пожаров, которые часто возникали из-за свечных светильников, сцену отделяли от зала железным занавесом. Впервые политическая концепция «железного занавеса» была применена на Западе против молодой России 1917 года – было принято решение изолировать страну, чтобы «пожар мировой революции» не перекинулся на Европу и мир.