Захарова раскрыла планы Запада по сдерживанию России
Спланированную информационно-политическую кампанию по сдерживанию России проводят страны Запада, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила агентству Sputnik.
«С каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам — и реальным, и вымышленным — намеренно публичного характера. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС», - рассказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что Москва обращалась к партнерам из Евросоюза с предложением решать возникающие вопросы дипломатическими способами, прибегая к переговорам и консультациям, на протяжении долгого времени.
«Действия РФ по введению санкций в отношении восьми чиновников ЕС являются исключительно «ответными мерами на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада», - цитируют представителя МИД «Известия».
Ранее МИД РФ сообщил о введении ограничений в отношении восьми граждан стран ЕС и представителей европейских официальных структур ЕС. В российский черный список попали в том числе руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.
В МИД уточнили, что мера стала ответом на ограничения Совета ЕС, введенные 2 и 22 марта в отношении шести граждан России.
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