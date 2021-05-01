Захарова раскрыла планы Запада по сдерживанию России

«С каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам — и реальным, и вымышленным — намеренно публичного характера. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС», - рассказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва обращалась к партнерам из Евросоюза с предложением решать возникающие вопросы дипломатическими способами, прибегая к переговорам и консультациям, на протяжении долгого времени.

«Действия РФ по введению санкций в отношении восьми чиновников ЕС являются исключительно «ответными мерами на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада», - цитируют представителя МИД «Известия».

Ранее МИД РФ сообщил о введении ограничений в отношении восьми граждан стран ЕС и представителей европейских официальных структур ЕС. В российский черный список попали в том числе руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.

В МИД уточнили, что мера стала ответом на ограничения Совета ЕС, введенные 2 и 22 марта в отношении шести граждан России.

